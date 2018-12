Зустріч проходила в складних погодних умовах — на полі та трибунах зібралося багато снігу. Вболівальники "Партизана" вирішили по-своєму висловити невдоволення суддівськими рішеннями під час зустрічі. Фанати почали ліпити сніжки і кидати їх у бокового суддю, пише Sport24.

Особливо фанатів "Партизана" обурило видалення футболіста їх улюбленої команди Слободана Урошевича — після показаної 24-річному захиснику червоної картки на 45-й хвилині у суддів набагато частіше почали летіти сніжки.

Після попадання в спину та голову безлічі сніжків з боку вболівальників суддя на бічній лінії був змушений заступити на полі. У підсумку головному судді Олександру Живковичу довелося ненадовго перервати матч, щоб спробувати захистити свого помічника.

Зустріч була продовжена і завершилася нульовою нічиєю. "Партизан" після 21 матчу чемпіонату Сербії йде на третьому місці.

Partizan Belgrade fans "attacking" referee during match against Mačva last night ☃️ pic.twitter.com/7b3rwlsts7