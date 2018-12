Болельщики стали забрасывать площадку мягкими игрушками после того, как форвард "Херши" Райли Барбер отметился заброшенной шайбой в большинстве. Всего на лёд было выброшено 34 798 плюшевых мишек, что стало новым мировым рекордом.

Акция Teddy Bear Toss на протяжении 25 лет ежегодно в начале декабря проводится на хоккейных матчах в Северной Америке.

Lots and lots and lots of teddy bears and one @TheHersheyBears.

#TeddyBearToss pic.twitter.com/rBva4BBXja