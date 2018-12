Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк в Twitter.

"Міністри закордонних справ ЄС тільки що схвалили заборону на отримання віз і заморожування активів для 9 осіб, яких ЄС вважає відповідальними за організацію "виборів" у східній Україні", - написав Джозвяк.

EU foreign ministers have just approved the visa bans and asset freezes on the 9 ppl the EU deems responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine. will be published in the EU official journal around midday. #Russia