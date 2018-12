Про це повідомило "Ехо Кавказу".

Один з лідерів - Георгій Вашадзе - зазначив, що для задоволення вимог опозиції правлячій партії дано термін до 16 грудня, оскільки у них є інформація про те, що інавгурація Саломе Зурабішвілі запланована саме на цей день. Наступна акція протесту відбудеться 16 грудня.

"Відлік включений, термін до 16 грудня. Ми залишаємося в конституційних рамках, але у нас є право опротестувати вкрадені вибори, і ми робимо це. Тому ми чекаємо вашої відповіді", - заявив він.

Як повідомила Грузія Online, опозиційне об'єднання "Сила в єдності" має намір подати позов до суду з вимогою скасувати результати другого туру президентських виборів і провести розслідування порушень, про які говорили у своїх висновках міжнародні організації, які вели спостереження за виборами в Грузії.

На акції виступили кандидат у президенти від об'єднаної опозиції Грігол Вашадзе, екс-президент Грузії Михеїл Саакашвілі (через Skype), та інші лідери опозиційного об'єднання.

#Georgian opposition activists protest in #Tbilisi against "criminal" power of billionaire Bidzina Ivanishvili and his ally, the first woman President Salome Zurabishvili. pic.twitter.com/DslDDkuq6x