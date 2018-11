Найбільше постраждало місто Анкорідж, там частково зруйнувалися дороги, викликавши затори. Також відбулися значні пошкодження в одній з телевізійних студій. Водночас про жертви поки не повідомляється.

Епіцентр землетрусу магнітудою 7,0 балів знаходився в 13 кілометрах на північ від Анкоріджа, де проживає близько 40% населення штату.

Географічна служба США повідомила, що епіцентр знаходився на глибині 43 кілометри.

Відразу після землетрусу було оголошено попередження про цунамі. Проте пізніше попередження скасували.

