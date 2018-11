Так, сообщается, что глубина залегания подземных толчков составила 100 км.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике.

О потерпевших и разрушениях в результате землетрясения не сообщается.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M6.2 in Tarapaca, Chile 46 min ago pic.twitter.com/KNTy0AqoMR