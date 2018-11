26-річна модель і актриса Кара Делевінь приміряла образ Голлума з "Володаря кілець".

У своєму Instagram модель опублікувала відео, в якому вона постала в образі Голлума, персонажа фільму "Володар кілець" (The Lord of the Rings), пише Spletnik.

В ролику Кара з'явилася оголеною і абсолютно лисою. Вона сидить на підлозі, створює жахливі гримаси і вимовляє найвідомішу фразу знаменитого персонажа.

Кара Делевінь приміряла образ Голлума. Скріншот відео instagram.сом/cаradelevingnе

Голлум. Кадр з фільму "Володаря кілець"

"Моє золотце", - говорить Делевінь.

"Не розумію, чому я досі самотня", - не втрималася від іронії у коментарі до відео Кара, яка насправді не вільна - з серпня цього року вона зустрічається з актрисою Ешлі Бенсон.

Як повідомляли Українські Новини, за "Володарем кілець" збираються створити офіційну онлайн-гру.