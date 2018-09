Компания Middle-Earth подписала многолетнее лицензионное соглашение с Athlon Games для разработки новой игры по вселенной фэнтезийного произведения Дж. Г. Г. Толкина "Властелин колец". Об этом сообщает THR.

События онлайн-игры будут происходить в Средиземья задолго до событий, описанных в книге, игра позволит поклонникам исследовать земли, людей и существ, которых никогда не видели.

Точная дата релиза и другие подробности пока неизвестны. Последняя MMORPG по вселенной "Властелина колец" под названием The Lord of the Rings Online вышла в 2007 году.

Напомним, в Британии нашли неизвестные произведения Толкиена. Потомки Чарльза Диккенса и Джона Рональда Руэла Толкиена совместными усилиями создали и записали сказку для детей.