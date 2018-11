Про це повідомив FOX News.

В цьому році нью-йоркська ялинка сягає 22 м у висоту і важить понад 10,8 тонн. Її не купують, а беруть у подарунок від тих, хто її виростив, а садівник Рокфеллерівського центру весь рік розглядає кандидатів, шукаючи ідеальний варіант.

Крім 50 000 різдвяних вогників дерево з 2004 року традиційно прикрашає велика яскрава зірка, виготовлена компанією-виробником прикрас з кришталю Swarowski.

У цьому році її оновили - тепер зірка вкрита трьома мільйонами кристалів, має 70 скляних променів, сяє силою в 106 000 люмен (одиниця вимірювання світлового потоку) і важить понад 400 кілограмів. Для порівняння, минула версія зірки Swarowski важила всього близько 250 кілограмів і коштувала не менше 1,5 мільйона доларів.

Різдвяне дерево буде стояти перед діловим центром до 7 січня, після чого його розпиляють на матеріали передадуть у благодійний будівельний фонд.

The Rockefeller Center Christmas Tree is officially lit for the holiday season! https://t.co/qTvDRXmpYv #RockCenterXMasTree pic.twitter.com/YSYsY9YKFG