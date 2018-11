За даними профспілки UNI Global, в п'ятницю не вийшли на роботу 2 400 співробітників компанії, але люди на місцях повідомляють про більшу кількість протестувальників, пише Business Insider.

У Німеччині страйкують 1 000 працівників, за даними німецької профспілки Verdi. В Іспанії на роботу не вийшли 1 600 співробітників компанії. Страйки також проходячи в Італії, Франції і Великобританії.

В Британії працівники влаштували демонстрацію біля будівлі складів вранці в п'ятницю. Британська профспілка GMB опублікував відео під назвою "Ми не роботи" (We are not robots), закликаючи керівництво Amazon покращити умови праці.

Marched off site @Amazon Milton Keynes but still plenty of support and interest from #AmazonWeAreNotRobots workers. @GMBLondonRegion @GMB_union standing strong. #GMBUnion4Amazon @GMBunionAmazon #blackfridayuk pic.twitter.com/de0M6hvvAu

За даними профспілки, компанія не забезпечує безпеку на робочих місцях – за останні три роки на склади Amazon в Британії 600 разів викликали швидку, а співробітники компанії скаржаться на роботу в постійній поспіху. "Умови, в яких працюють співробітники Amazon, нелюдські. Вони ламають кістки, втрачають свідомість, їх забирає "швидка", – заявив представник профспілки.

Представник Amazon у відповідь заявив, що всі робочі місця в компанії безпечні, а твердження, які говорять про зворотне, неправильні.

"We are not robots, treat us with dignity and respect." In the UK and around the world, Amazon workers are standing together and demanding more. They have a message for Jeff Bezos. @GMB_Union #AmazonWeAreNotRobots pic.twitter.com/ZNIHeQPU1u