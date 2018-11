Об этом сообщил The Washington Post.

На стрельбу отреагировала полиция. При этом человек, который ее устроил, от действий правоохранителей погиб на месте. Но перед тем, как полиция обезвредила нападавшего, он успел выстрелить по людям и ранил двух людей – мужчину, с которым поругался, и 12-летнюю девочку.

Первого пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, ребенок с огнестрельными ранениями тоже госпитализирован. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Правоохранители отмечают, что стрелку был 21 год.

Someone posted this shooting in the mall at river riverchase Galleria in Hoover Alabama on Thanksgiving pic.twitter.com/3WczyXqu7A