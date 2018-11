Про це повідомив The Washington Post.

На стрілянину відреагувала поліція. При цьому людина, що її влаштувала, від дій правоохоронців загинула на місці. Але перед тим, як поліція знешкодила нападника, він встиг вистрілити і поранив двох людей – чоловіка, з яким полаявся, та 12-річну дівчинку.

Першого постраждалого доставили в лікарню у важкому стані, дитина з вогнепальними пораненнями теж госпіталізована. Медики оцінюють її стан як задовільний.

Правоохоронці зазначають, що стрілку був 21 рік.

Someone posted this shooting in the mall at river riverchase Galleria in Hoover Alabama on Thanksgiving pic.twitter.com/3WczyXqu7A