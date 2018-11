У Києві праворадикали напали на канадського фотожурналіста Майкла Колборна, який знімав марш на честь Дня пам'яті трансгендерів.

Про це повідомив журналіст Крістофер Міллер на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Повідомляється, що канадець отримав кулаком по обличчю і порізи від розбитих окулярів. Нападники - ультраправі радикали. Судячи з фото, вони були в балаклавах.

Journalist @ColborneMichael took punch to face, sustained cut & had glasses broken by far-right radicals while covering today’s transgender rights rally as police not only stood by but physically removed activists from city-sanctioned event. cc @pressfreedom @RSF_EECA @OSCE_RFoM pic.twitter.com/UZyn7aKdee — Christopher Miller (@ChristopherJM) 18 ноября 2018 г.

Колборн підтвердив інформацію на своїй сторінці в Twitter і звернув увагу, що в Україні є серйозні проблеми з ультраправими організаціями.

"Один з нападників порадив мені їхати на батьківщину, дізнавшись, що я іноземець", - написав Колборн.

Також він додав до запису хештег "загроза".

#thread about the pathetic display today at #transmarchukraine #трансмарш2018, and, along with the broken glasses and cuts on my face and fat lip, further proof that this country has a huge far-right problem. Stop downplaying it. https://t.co/iFuUaLdZSf — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, за фактом нападу на іноземного фотографа в центрі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

"Під час спілкування з правоохоронцями іноземець розповів, що проводив фотозйомку, коли у нього виник словесний конфлікт із двома чоловіками. В результаті один з них вдарив потерпілого в обличчя, а інший - застосував газовий балончик. Після цього нападники зникли. Їх фото зі спини іноземець передав поліцейським. Тривають пошуки правопорушників", - відзначили в поліції.

За статтею передбачено до 4 років позбавлення волі.

Посол Канади в Україні Роман Ващук також прокоментував ситуацію, закликавши поліцію до ефективної і переконливої відповіді на "кримінальні та ненависницькі дії праворадикалів".

Criminal and hateful actions by far-right radicals deserve an effective and dissuasive policing response. @NPU_GOV_UA have shown they can do it at past LGBT events; they need to reassert commitment to media protection and human rights for all. https://t.co/6b4ATaW4zG — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 18 ноября 2018 г.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві пройшов марш до Дня пам'яті трансгендерів.

Також у Києві праворадикали зірвали марш до Дня пам'яті трансгендерів, закидавши учасників димовими шашками.