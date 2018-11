"Я не можу з чистою совістю підтримувати умови, пропоновані для нашої угоди з Євросоюзом", — повідомив міністр.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz