Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії перевищила 40. Про це повідомляє DW.

Через вируючі в Каліфорнії лісові пожежі президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter увечері в понеділок, 12 листопада.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2018 г.

"Я хотів оперативно відреагувати, щоб полегшити неймовірні страждання", - зазначив глава Білого дому.

Кількість жертв стихії в Каліфорнії зросла до 44. Майже всі вони, 42 людини загинули в результаті пожежі в районі міста Парадайз на півночі штату. Ще дві людини були знайдені мертвими в охопленому полум'ям прибережному місті Малібу.

In Paradise, terrifying tales of survival – and horror for those who didn't make it out of the Camp fire https://t.co/vw5foYpW5N pic.twitter.com/3AykouXFib — Los Angeles Times (@latimes) 13 ноября 2018 г.

Як повідомило в Twitter інформаційне агентство AFP, пожежа в багатьох куточках Каліфорнії, залишила після себе руїни. Так як сотні людей залишаються зниклими безвісти, рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місцях пожеж на наявність останків загиблих.

📷 Alameda County Sheriff Coroner officers search for human remains in Paradise pic.twitter.com/wNDf8oAlHb — AFP news agency (@AFP) 13 ноября 2018 г.

В штаті побоюються мародерства.

Нинішня пожежа, що вирує вже шостий день, з 8 листопада, спричинила за собою найбільше число жертв за всю історію Каліфорнії. Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, зруйновані тисячі будинків, евакуйовано сотні тисяч людей. При цьому побороти стихійне лихо поки не вдається.

Українські Новини раніше повідомляли, що кількість жертв пожеж у Каліфорнії зросла до 25.

При цьому в Каліфорнії лісова пожежа остаточно знищила місто Парадайз.