Через пожежі в місті вигоріли близько двох тисяч будівель. З міста вже евакуювали тисячі людей, а над ліквідацією пожежі працюють близько 500 рятувальників.

Зараз населений пункт, в якому проживали близько 25 тисяч чоловік, охоплений полум'ям: тисячі будівель згоріли або були зруйновані в результаті високих температур і вітру. Влада вважає, що вогонь добереться і до інших міст.

Крім того, стало відомо про перші жертви масштабної пожежі.

Як розповів американським ЗМІ шериф округу Бьютт Кору Хоуні, в результаті пожежі загинуло кілька людей, але їх точну кількість встановлюють. А голова пожежної служби округу Даррен Рід повідомив, що через вогонь в місті постраждали двоє пожежників і кілька місцевих жителів.

В мережі почали з'являтися фото і відео пожежі.

#HillFire [update] at Hill Canyon Rd and Santa Rosa Rd, Santa Rosa Valley (Ventura County) per Ventura County Fire is now 10,000 acres. https://t.co/m9mxnWQh0T pic.twitter.com/MWOXL4vThd