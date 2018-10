Українка другий раз у кар'єрі брала участь у підсумковому турнірі. У минулому році вона не змогла вийти з групи. Перемога підняла Світоліну з шостого на четверте місце в світовому рейтингу. Українка виграла всі три матчі в групі і вийшла у півфінал з першого місця.

.@ElinaSvitolina captures the @WTAFinalsSG!



Becomes Singapore's final champion with a 3-6, 6-2, 6-2 win over Stephens! #WTAFinals pic.twitter.com/yZ5WsFec8O