Свитолина уступила в первом сете со счетом 5:7, но во втором взяла реванш с аналогичным счетом. Настоящая драма разыгралась в 12-м гейме второго сета, когда датчанка спаслась с четырех сетболов, но с пятой попытки Свитолина сравняла счет по партиям.

