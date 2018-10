В 2018 році 18-річні сестри-двійнята Євгенія і Олександра Порошенко закінчили навчання в британському "Конкорд коледжі", який готує іноземних учнів до вступу у вузи Англії. Після цього вони стали студентками різних вузів Британії.

Про це повідомила "Страна".

При цьому їх молодший брат Міша буде вчитися в "Конкорді" ще рік.

Саша Порошенко буде вивчати в Університетському коледжі Лондона (UCL - University College London) економіку, в той час як Женя обрала факультет факультет "Анімація" у внз University of the Arts in London.

З кінця вересня сестри обживаються в Лондоні. Навчальний рік в Англії починається в 20-х числах цього місяця.

Дані Олександри Порошенко вже є на офіційному сайті вузу. Це означає, що вона отримала електронну поштову скриньку і доступ у внутрішні сервіси університету.

Разом з Сашею в Університетський коледж Лондона надійшло кілька дівчаток, з якими вона вчилася в "Конкорд коледжі", тож адаптація до студентського життя буде не такою складною.

Як видно з фото в Instagram, Саша Порошенко з подругами вже досліджує ресторани столиці Британії. Є навіть коротке відео, на якому видно, як дочка президента з одногруппницами відзначає початок семестру в університеті білим вином.

Головний кампус UCL розташований в самому центрі Лондона (район Блумсбері). У складі UCL 17 великих бібліотек, 7 музеїв, 21 будівля студентських резиденцій і 50 спортивних клубів.

Освіта тут аж ніяк не з дешевих: рік бакалаврату для іноземців коштує $23 975 або майже 678 тисяч гривень за курсом НБУ на 08.10.2018 року.

Окремо сплачується проживання в гуртожитку - від $1077 до $2160/місяць в залежності від обраних умов.

Навчальний рік розпочався 24 вересня. Закінчення першого семестру - 14 грудня.

Також в "Інстаграмі" Саші Порошенко знайшлися фотодокази того, що дівчина з 28 липня перебувала на відпочинку в Іспанії.

Знімки Саші Порошенко були підписані Grad trip - швидше за все це означає, що подорож приурочений закінченню коледжу (graduation - англ. - випуск з навчального закладу).

