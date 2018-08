Дочери президента Украины Петра Порошенко Александра и Евгения продолжат обучение в Лондоне (Великобритания).

Одна из дочерей Петра Порошенко Александра, которая в этом году закончили обучение в британском "Конкорд колледже" (Concord College), есть в списках иностранных студентов Университетского колледжа Лондона (UCL - University College London), пишет "Страна".

Отмечается, что главный кампус UCL расположен в самом центре Лондона (район Блумсбери). В составе UCL 17 крупных библиотек, 7 музеев, 21 здание студенческих резиденций и 50 спортивных клубов.

Год бакалавриата для иностранцев в этом учебном заведении стоит $23 975 или почти 678 тысяч гривен по курсу НБУ на 31.08.2018 года.

Отдельно оплачивается проживание в общежитии - от $1077 до 2160/месяц в зависимости от выбранных условий.

Как указано на официальном сайте вуза, учебный год здесь начнется 24 сентября. Окончание первого семестра - 14 декабря.

Однако день открытых дверей и ознакомительная экскурсия для студентов планируется здесь на 8 сентября.

Кстати, именно в Университетском колледже Лондона училась Анастасия, дочь экс-главы АП, а сейчас внештатного советника президента Бориса Ложкина.

"Дочери вступили в University of the Arts in London и University College London на специальности "Анимация" и "Экономика". В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях – без привилегий, что они дети президента Украины", - сказано в комментарии Порошенко на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

По словам первой леди, Александра и Евгения Порошенко успешно сдали все экзамены и получили высокие результаты. "Мы как родители ими гордимся. Хочу подчеркнуть, что после получения образования они собираются вернуться в Украину и работать на благо украинского народа", - цитирует слова Марины Анатольевны ее пресс-служба.

University of the Arts London (Лондонский Университет Искусств), который выбрала Евгения - это шесть всемирно известных колледжей, в которых преподают огромное количество предметов и дисциплин, так или иначе имеющих отношение к искусству и дизайну.

Каждый из шести колледжей находится в Лондоне. То есть фатически, девочки будут учиться неподалеку друг от друга.

Известно, что Женя Порошенко выбрала факультет "Анимация". Год бакалавриата для иностранцев стоит £19 350 или почти 701 000 гривен по курсу НБУ на 31.08.2018 года.

Таким образом получается, что за обеих дочерей Петру Порошенко придется выложить 1 млн 379 тыс. гривен в год.

Ранее сообщалось, что в списках поступивших в украинские вузы дочек Порошенко нет.

В этом году дочери Порошенко выпустились из колледжа в Великобритании.