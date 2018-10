Про це пише Reuters.

Запеклі суперечки з приводу запропонованої Трампом кандидатури Кавано не вщухали кілька тижнів. Його звинувачували в зловживанні алкоголем і сексуальному насильстві.

Із звинуваченнями Кавано в сексуальних домаганнях в молодості виступили його колишні однокурсники.

Одна з них, професор психології Крістін Форд, дала свідчення в сенаті про спробу згвалтування 30-річної давності.

Біля будівлі Верховного суду проходили мітинги проти призначення Кавано.

Hundreds of anti-Kavanaugh protestors at #SCOTUS now. Lots of chanting, signs, talk of getting arrested, and tears. pic.twitter.com/2eSR2fv8Jg