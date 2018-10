Об этом он написал у себя в Twitter.

Участников митингов президент США назвал проплаченными профессионалами, которые хотят выставить сенаторов в плохом свете. И что протесты проплачены "Соросом и другими".

6 октября Сенат США перейдет к финальному голосованию за кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США. Дональд Трамп заявил, что он доволен результатами голосования и "горд сенатом США". Отметим, что он выдвинул кандидатуру Бретта Кавано 10 июля. Однако члены Демократической партии США выступили против его кандидатуры.

Протесты против назначения Кавано разгорелись после того, как The Washington Post опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она обвинила Кавано в домогательствах во времена их обучения в старшей школе в 1980-е годы.

The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love! #Troublemakers