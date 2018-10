Про це повідомили на сайті Нобелівського комітету.

Зазначається, що лікар Муквеге провів більшу частину свого дорослого життя, допомагаючи жертвам сексуального насильства в Демократичній Республіці Конго. Оскільки в 2008 році в Букаву була створена лікарня Панзе, Муквеге і його співробітники допомагали тисячам пацієнтів, які стали жертвами таких нападів. Більшість зловживань були здійснені в контексті довгої громадянської війни, яка коштувала життя більш як шести мільйонів жителів Конго.

Мурад сама є жертвою військових злочинів Ісламської держави (ІД). Вона відмовилася прийняти соціальні кодекси, які вимагають від жінок мовчання і сорому за зловживання, яким вони піддавалися. Вона показала незвичайну хоробрість, розповідаючи про свої страждання і виступаючи від імені інших жертв.

Denis Mukwege’s basic principle is that “justice is everyone’s business”. The 2018 Peace Laureate is the foremost, most unifying symbol, both nationally and internationally, of the struggle to end sexual violence in war and armed conflicts. @DenisMukwege #NobelPrize pic.twitter.com/KSzecKSkUc

Following her escape from IS, Peace Laureate Nadia Murad chose to speak openly about what she had suffered. In 2016, at the age of just 23, she was named the UN’s first Goodwill Ambassador for the Dignity of Survivors of Human Trafficking. @NadiaMuradBasee#NobelPrize pic.twitter.com/wgEjOxRHS9