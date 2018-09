Інцидент стався під час посадки рейсу PX73 з Японії, який з якоїсь причини не зміг взяти правильний курс на злітно-посадкову смугу.

На борту перебували від 40 до 50 осіб, ніхто не загинув. Людей евакуювали з літака за допомогою надувних човнів.

Про причини невдалої посадки не повідомляється.

Фото: @TomPodolec

Air Niugini #PX73 ended up in the water near Chuuk International Airport, Micronesia. All passengers and crew reported safe. Initial reports indicate the flight was arriving and landed in the water. 📝📷Guam Daily Post pic.twitter.com/H82JeslYxz

DEVELOPING: No serious injuries reported after an Air Niugini Boeing 737 crashes into the ocean off the coast of Micronesia.



Thirty-five passengers and 12 crew members are all accounted for, according to officials at Weno International Airport. https://t.co/zIClZlNtug pic.twitter.com/rtrj90SkIK