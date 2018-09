Так, сообщается, что в результате аварии погиб пилот, также второй пилот скончался в больнице. Кроме того, пострадала супружеская пара, которую в критическом состоянии доставили в больницу.

Отмечается, что после посадки самолет не смог остановиться и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Остановиться он смог только на проезжей части, протаранив забор. На данный момент на месте инцидента ликвидируют последствия утечки авиационного топлива.

