Про це йдеться в твіттері WikiLeaks.

Кадрова перестановка пояснюється тим, що Ассанж вже півроку залишається без зв'язку на території посольства Еквадору в Лондоні. У березні йому відключили інтернет за порушення угоди. Вона забороняло Ассанжу писати в WikiLeaks повідомлення, що мають відношення до втручання у справи іноземних держав.

Храфнсон засудив обмеження, накладені на Ассанжа, і пообіцяв продовжити "важливу роботу, засновану на ідеалах WikiLeaks". При цьому за Ассанжем в WikiLeaks збережеться керівна посада видавця.

ANNOUNCEMENT: Assange appoints Hrafnsson Editor-in-Chief after six months of effective incommunicado detention, remains publisher [background: https://t.co/2jOgvSu5bG] pic.twitter.com/0Fwvf3SrkL