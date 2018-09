Негода найбільше вирувало у федеральних землях Гессен, Баварія, Баден-Вюртемберг. Від урагану також страждали і окремі регіони земель Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Тюрінгія і Саксонія.

Severe wind damage in Weiterstadt, Germany this afternoon, Sept 23! Report: Manuela Hamilton pic.twitter.com/7yw7VMM8cM

В Баварії В результаті падіння дерева загинула 78-річна жінка. Нещасний випадок стався в кемпінгу в одній з громад округу Верхня Франконія.

У сусідній землі Баден-Вюртемберг в окрузі Рейн-Неккар на автомобіль з пасажирами впало дерево. В результаті інциденту вкрай серйозні травми голови отримала 4-річна дитина, що знаходився в салоні автомобіля. До лікарні хлопчика доставили вертольотом.

А Бремені навіть випав град висотою в 2 див.

Hailstorm in Bremen, Germany today, Sept 24. Hailstones up to 2 cm in diameter reported. Report: Julia Kö pic.twitter.com/UE85DAT6ca