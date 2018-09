Зображенням поділилися у Twitter більше 7000 разів.

"27-річний Аніл був каналізаційним працівником у столиці Делі. Він помер, зірвавшись з мотузки під час спуску в каналізацію", - йдеться в повідомленні.

Щорічно подібним чином в Індії помирає близько 100 каналізаційних робітників. Це пов'язано з тим, що їм не надають належного обладнання. Репортер місцевої газети вирішив привернути увагу до цієї проблеми і зробив фото 11-річного сина Аніла.

На фото він плаче біля тіла батька, якого через пару хвилин кремують.

Сім'я не могла дозволити собі забезпечити кремацію Аніла, тому з фінансами їм допомогли сусіди. Коли історія стала популярною, навіть актори Боллівуду зголосилися допомогти сім'ї.

Хлопчик розповів, що майже щодня проводжав батька на роботу і охороняв зовні його речі, очікуючи повернення.

Тільки тиждень тому в родині від пневмонії помер чотиримісячний син. У Аніла крім сина залишилися дві дочки.

На зібрані гроші діти підуть до школи.

The boy walked up to his father's body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said 'papa' & began sobbing.



The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial