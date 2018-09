Про це журналісти повідомили в Twitter.

"Чоловік, який відповів мені в три години ночі, підтвердив, що я подзвонив в міністерство", – написав Рівеллі.

У свою чергу Керролл розповів, що спочатку поставив питання, чи подзвонив він в Міноборони, і після ствердної відповіді запитав, є чи Петров співробітником відомства. Після цього співрозмовник журналіста повісив трубку.

"Тільки що подзвонив по тому ж номеру - людина на іншій стороні лінії підтвердила, що це номер приймальні Міністерства оборони. Працював у них Петров? - Поклали трубку ", - написав Керролл.

I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.

Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI