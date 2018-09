Землетрус магнітудою 6,6 балів стався напередодні після того, як на декілька японських префектур обрушився потужний тайфун Джеббі.

За даними ЗМІ, 4 людини загинули, шестеро перебувають у комі, ще 120 отримали поранення, 33 вважаються зниклими безвісти.

Наголошується, що рятувальники продовжують обшукувати будинки, поховані в результаті зсувів.

За останніми даними, в результаті стихійного лиха загинули щонайменше десять людей, близько 300 постраждали.

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що для рятувальних операцій буде задіяно 25 тис. військовослужбовців сил самооборони.

На острові десятки зсувів, повалені дерева і зруйновані повністю будинки.

