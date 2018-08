Серед постраждалих мінімум 24 жандарма. В лікарню доставили 65 осіб, в їх числі 9 співробітників поліції. Всього в акції взяли участь більше 60 тисяч чоловік.

Протестувальники в тому числі виступали проти уряду і вимагали змін в економіці, спрямованих на збільшення виплат і зарплат бюджетників.

Президент Румунії Клаус Йоханнис заявив, що засуджує грубе втручання поліції для придушення антикорупційного протесту в Бухаресті.

Прокуратура Румунії порушила кримінальну справу за втручання жандармів під час акції.

Romanian President Klaus Iohannis says he ‘strongly condemned the brutal intervention of the police’ to disperse anti-corruption protesters in Bucharest

📷Daniel Mihailescu pic.twitter.com/QQI7pvKUOV