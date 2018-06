Участники митингов недовольны результатами расследования и призвали президента страны Георгия Маргвелашвили присоединиться к протесту. Как сообщают "Новости-Грузия", на фоне митингов главный прокурор страны Ираклий Шотадзе подал в отставку.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Иванишвили заявил, что отставка Ираклия Шотадзе – "совершенно новый стандарт, утверждение которого было главной целью народной революции под руководством "Грузинской мечты".

"Еще раз хочу принести соболезнования пострадавшим семьям и выразить надежду на то, что правосудие будет выполнено", - заявил он.

По словам Иванишвили, он с интересом следил за судебным процессом и с самого начала был уверен, что правосудие "состоится полностью и своевременно".

Акции протеста в Тбилиси организовал Заза Саралидзе - отец 16-летнего Давида Саралидзе, который вместе со своим сверстником Леваном Дадунашвили стал жертвой массовой драки подростков 1 декабря 2017 на улице Хорава в Тбилиси.

Участие в акциях приняли несколько тысяч человек.

Thousands outside parliament calling for justice for two teens stabbed to death in #Tbilisi. The father of Davit Saralidze called for the gov to resign and tents are reportedly arriving. The court acquitted the suspects after a controversial investigation https://t.co/jckftfqmmu pic.twitter.com/Pbi1liSQ22