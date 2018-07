22 липня о 08:50 має відбутися запуск ракети "Falcon 9" від компанії "SpaceX", яка виведе на орбіту канадський супутник "Telstar 19V". Трансляцію ви зможете побачити на нашому сайті.

Як повідомляє Naked Science, запуск проведуть з розташованого на мисі Канаверал Космічного пускового комплексу-40. Комунікаційний апарат Telstar 19V", який належить канадському супутниковому операторові "Telesat" буде виведений на геоперехідну орбіту.

Для старту використовують новітню і заключну версію ракети "Falcon 9" — "Block 5". Згідно з наявними даними, планують повернення першої сходинки на океанську платформу "Of Course I Still Love You".

Нагадаємо, ракета-носій "Falcon 9" має повернути після запуску першу сходинку, яку можна використовувати для здійснення повторних стартів. Даних підхід покликаний підвищити економічність космічних запусків. Причому з часом вона повинна лише зростати.

Як повідомляли Українські Новини, SpaceX вперше запустила до МКС раніше використаний космічний вантажний корабель Dragon на використаній ракеті-носії.

Раніше Ілон Маск показав невдалі посадки ракет SpaceX.