"Ми знімемо санкції тоді, коли ядерні боєголовки перестануть бути фактором. Санкції відіграють важливу роль, однак вони будуть зняті саме тоді. На даний час санкції залишаються в силі", - заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали "дуже важливий і всеосяжний документ", деталі якого поки не оголосили, - йдеться в повідомленні.

Трамп також повідомив, що переговори з КНДР відбулися краще, ніж хто-небудь міг очікувати.

Donald Trump says sanctions will end "when we are sure that the nukes are no longer a factor" https://t.co/wMHjwStUfv #TrumpKim pic.twitter.com/qmc4jLqtDr