З приходом літа хочеться більше відпочивати і проводити час на свіжому повітрі. Цього літа в Києві пройде безліч крутих заходів під відкритим небом, пише "Інформатор".

Топ найцікавіших фестивалів літа:

ULICHNAYA EDA CHEAT MEAL

Команда Ulichnaya Eda знає, чим порадувати і здивувати сучасних гурманів, тому з 1 по 5 червня жителів і гостей столиці чекає справжнє гастрономічне свято. Cheat meal - це заплановане порушення раціону. Однак для тих, хто тримає себе в особливо суворих рамках, буде діяти і окрема зона Healthy Food. Десятки фудкорти і сотні різновидів самих незвичайних літніх ласощів, а також комфортні зони відпочинку і жива музика чекають вас.

Де: арт-завод Платформа, вулиця Біломорська, 1

Коли: 1-5 червня, 11:00

Ціна квитка: від 75 гривень

INDEPENDENT STAND UP FESTIVAL 2018

Безліч коміків з усієї України та ближнього зарубіжжя зберуться в одному місці, щоб поспілкуватися, обмінятися досвідом і представити на суд глядачів нові жарти. На сцені новачки зможуть показати себе і потрапити в найкращі клуби країни, а керівники клубів зможуть вибрати найкращих для своїх концертів.

Де: G13 Project Studio, провулок Балтійський, 23

Коли: 3 червня, 10:00

Ціна квитка: 200 гривень

ФЕСТИВАЛЬ UA

Це фестиваль стилю, моди і українського майстерності. Платформа, яка збирає як досвідчених виробників, так і молодих дизайнерів, які тільки на шляху створення власного бренду. Це територія, де все тільки українське: одяг, взуття, аксесуари, косметика і їжа.

Де: вулиця Лаврська, 1

Коли: 5 червня - 6 червня, з 11:00 по 20:00

Ціна квитка: вхід вільний

ФЕСТИВАЛЬ ФАРБ Холі

Це найбільш барвистий і веселий фестиваль року, і тепер його святкують не тільки в Індії, але і по всьому світу. Ось уже шостий рік поспіль Холі збирає всіх в Києві. Фестиваль фарб Холі - це завжди яскраво і позитивно. Тут дуже багато посмішок, відмінної музики і зіркових гостей. Вас чекає смачна їжа, відмінна музика, цікаві майстер-класи і весела шоу-програма.

Де: Льодовий стадіон

Коли: 9 червня, 14:00

Ціна квитка: 99-899 гривень

FROM-TO | MUSIC FEST ФЕСТИВАЛЬ МУЗИКИ, ЗМІН, ТРАНСФОРМАЦІЙ

На фестивалі класичні колективи виконують нестандартну для себе музику - рок, поп, джаз. І навпаки - рок, поп колективи виконають музику з класичних репертуарів в своєму баченні. Серед учасників: капела імені Ревуцького, Квартет "Impressio", група Toys & Hammers, група Mules and Butterflies, Кавер-бенд Sunshine, Анна Зарицька, Стас Колотов, Вадим Мітряєв і Галина Ходаківська, Іван Ткаленко (електробандури), група MyMoVilni, музичний проект Веклич Київ 1.7 та інші.

Де: Український дім, вулиця Хрещатик, 2

Коли: 9 червня, 13:00

Ціна квитка: вхід вільний

"THE МІСТО"

Музично-гастрономічний фестиваль "The місто" зарядить вас позитивними емоціями надовго. Головним сюрпризом для відвідувачів стане виступ панк-рок групи "Ляпис Трубецкой". Крім цього, в рамках заходу запланована насичена денна програма для всієї родини: майстер-класи, спортивні змагання, розваги та аніматори для дітей, конкурси, розіграші подарунків.

Де: ВДНХ, оранжерея

Коли: 9 червня, концерт "Ляпіса" - 20:00

Ціна квитка: 300 гривень

#ВІДЕОЖАРА 2018

Третій, найбільший в Україні міжнародний фестиваль, присвячений культурі відеоблогінга. Тут ви зможете зустрітися з багатьма популярними особами Instagram і YouTube, опинитися в центрі подій, дізнатися про останні тренди, новинки блогерської сфери і знайти безліч тематичних розваг на будь-який смак.

Де: Арт-завод Платформа, вулиця Біломорська, 1

Коли: 9-10 червня, 19:00

Ціна квитка: від 349 до 2799 гривень

"БІЛІ НОЧІ"

Два рази на рік Арт-завод Платформа живе за принципом "Ніч яскравіша ніж день". Понад 100 артистів різних напрямків, 5 танцполів, фотозони і світлові інсталяції в атмосфері найкращих європейських тусовок. Подія буде ще і смачною, бо частування готують резиденти Ulichnaya Eda.

Де: Арт-завод Платформа, вулиця Біломорська, 1

Коли: 15-16 червня

Ціна квитка: 450-650 гривень

BELIVE

BeLive об'єднає в серці Києва головні розважальні напрямки в гігантський фестівіль: кіно, музику, стендап, арт, освіту, екстремальний спорт, дитячі розваги, вуличну їжу і багато іншого. Цього літа хенлайнером фестивалю стануть світові зірки, серед яких:

британська інді-рок група Everything Everything. На рахунку групи чотири студійні альбоми, міні-альбом, 20 відеокліпів c мільйонами переглядів і десятки світових турів

фанк-колектив Jamiroquai. Їх альбом Travelling Without Moving потрапив в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш продаваний альбом в стилі фанк.

Де: НСК "Олімпійський"

Коли: 21-24 червня (точні дати і час виступу Hurts не відомі)

Ціна квитка 1350 гривень (Fan), 1650 гривень (Golden Fan)

ATLAS WEEKEND

У минулому році фестиваль став справжнім місцем паломництва шанувальників якісної музики і цінителів душевного відпочинку. За 5 днів фестивалю на 8 сцен виходили 200 учасників, в числі яких були топові артисти України і справжні легенди світового рівня. Цього року хедлайнерами будуть:

The Chemical Brothers - піонери біг-біту, які зіграють фірмове британське електро.

Lost Frequencies - один з найвідоміших світових ді-джеїв, резидент Tomorrowland-а, ​​автор хітів Are You With Me і Reality.

Британський музикант Tom Odell. Для співака це буде вже не перший візит до Києва - в минулому році в рамках європейського туру він виступав в Stereo Plaza.

ЛСП - білоруський репер. Сольну кар'єру співак почав в 2007 році, з тих пір випустив три міні-альбому і чотири студійника.

Де: Національний Експоцентр України, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: з 4 по 8 липня

Ціна квитка: 1785 грн (абонемент на всі дні фестивалю)

UPARK

Гості UPark Festival стануть свідками незабутнього шоу з використанням фантастичних світло-візуальних технологій. Тонни складного обладнання, унікальні ефекти, нйкращі музиканти. Хедлайнерами першого дня стануть знамениті Gorillaz. У другий день фестиваль потрясуть Massive Attack 3D і Daddy G. Культові британці привезуть до Києва своє знамените шоу.

Де: Стадіон "Динамо" імені Лобановського (вулиця Грушевського, 3)

Коли: 25 - 26 липня, 16:00

Ціна квитка: 1299 - 4099 гривень

