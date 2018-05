Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, фінал Ліги чемпіонів відбудеться на Олімпійському стадіоні Ататюрка. Зазначимо, що цей стадіон приймав фінал Ліги чемпіонів 2005 року, коли "Ліверпуль" обіграв "Мілан" (3:3, по пенальті - 3:2).

Фінал Ліги Європи 2019/20 пройде в Польщі на стадіоні Энерга Гданськ.

BREAKING: Atatürk Olimpiyat Stadı in Istanbul has been selected to host the 2019/20 #UCLfinal #UEFAExCo pic.twitter.com/24N0rGL97z