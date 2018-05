24 річна Аріана Гранде, одна з найпопулярніших американських співачок серед сучасної молоді, відкрила Billboard Music Awards 2018 зворушливим виступом. Це сталося за два дні до першої річниці теракту на стадіоні "Манчестер Арена" 22 травня 2017 року під час концерту співачки. Про це повідомляє Independent.ie.

У музичному відео до пісні згадуються події в Манчестері, а також з'являється символ міста - бджола.

У неділю Гранде постала перед глядачами з великим блондинистим хвостом, виконуючи пісню на сцені, оточена танцюристами з парасольками.

...ʎɹɔ oʇ ʇɟǝl sɹɐǝʇ ou ɥʇᴉʍ ʇɥƃᴉu ǝɥʇ ɟɟo ƃuᴉʞɔᴉʞ We are lovin', livin', and turnin' it 🆙 for this @ArianaGrande performance! 💧🌈 #ARIANA_BBMAs #BBMAs pic.twitter.com/l9KNihzmmu

— Billboard Music Awards (@BBMAs) 21 травня 2018 р.

На минулому тижні Гранде відверто розповіла журналістам, як цей жорстокий злочин вплинув на її життя.

В інтерв'ю Time magazine співачка описала цей напад, як "найгірший в людстві". "Я хочу, щоб мої фанати ніколи більше не побачили нічого подібного, і сподіваюся, що так і буде. Музика повинна рятувати світ. Хоча це все дуже важко для мене," - розповіла Аріана.

"Я би хотіла все виправити. Ти думаєш, що з часом стане легше про це говорити. Або ти змиришся з цим. Але я кожен день чекаю цього "миру", але це все ще дуже боляче, - з жалем констатувала співачка.

Як повідомляли Українські новини, 22 травня під час концерту Аріани Гранде в Манчестері на найбільшій арені у Великобританії стався вибух, в результаті чого загинуло 22 невинні людини, а більш, ніж 500 людей, були поранені.

Як передавали Українські Новини, Аріана Гранде відвідала фанатів в Королівському дитячому госпіталі Манчестера, які постраждали в результаті вибуху на її концерті.