Рахунок поєдинку: 6-0, 6-4, тривалість: 1 година і 9 хвилин. За результатами змагань, Світоліна зберегла 4 позицію в світовому рейтингу.

.@ElinaSvitolina retains the @InteBNLdItalia 🏆!



Defeats Simona Halep 6-0, 6-4 for her third title win of the season! pic.twitter.com/OY2Gy7zJ91