Мадрид. Первый круг:

Элина Свитолина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:1, 6:2

