Варто відзначити, що голлівудський актор має російське громадянство. Російський паспорт Сігалу вручав особисто Володимир Путін. На думку Путіна, надання російського громадянства полегшить акторові реалізацію професійних планів і спілкування з друзями в Росії.

Steven Seagal has made it to the Kremlin for Putin’s inauguration. A momentous occasion indeed pic.twitter.com/9oI5JCvZV9