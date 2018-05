В Twitter розповіли, що система безпеки, яку він використовує для кодування та захисту паролів користувачів, є "галузевим стандартом". Але через внутрішню помилку система розкривала паролі як простий текст для співробітників всередині комп'ютерної мережі компанії. Помилку вже усунули.

У компанії запевняють, що після внутрішнього розслідування не знайшли слідів витоку. Тим не менш, компанія попросила всіх своїх користувачів оновити пароль і встановити двофакторну аутентифікацію.

Фото: ain.ua

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ