Парламентська асамблея Ради Європи визнала, що не контрольовані Україною території Донецької й Луганської областей перебувають під контролем Росії. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передають Українські Новини.

"Щойно ПАРЄ підтримала виправлення української делегації, першим автором яких мав честь бути я, до однієї з доповідей. Тепер окупована територія Донбасу описана в рішенні ПАРЄ не non-government controlled territories (не контрольовані урядом території), а territories under effective control by the Russian Federation (території, контрольовані Росією)", - написав депутат.

Поправки української делегації в ПАРЄ прийняті в доповіді "Про надзвичайний стан і відступ від конвенції про права людини".

Як повідомляли Українські Новини, Україна ініціювала дебати в ПАРЄ про невизнання виборів президента РФ в анексованому Криму.