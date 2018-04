На честь дня народження королеви, вранці група ірландських гвардійців зіграла з "Happy Birthday" під час зміни гвардії.

Про це повідомляє офіційний Twitter королівської сім'ї.

Але сьогодні урочистості з цієї нагоди не закінчаться. А все тому, що британська королева має два дні народження - один справжній, а другий - офіційний, пише "ВВС-Україна".

Народилася королева Єлизавета II 21 квітня 1926 року, але її офіційний день народження, як правило, відзначають у другу суботу червня.

Єлизавета II, як правило, проводить свій справжній день народження з родиною. Водночас в неділю її справжній день народження відзначать артилерійським салютом в Лондоні.

У Гайд-парку буде салют з 41 гармати, у Великому Віндзорському парку - з 21, а у Лондонському Тауері - салют з 62 гармат.

This morning The Band of the Irish Guards @IrishGuardsBand played Happy Birthday during changing of the Guard for The Queen's 92nd Birthday. @ArmyInLondon #HappyBirthdayHerMajesty #QueensBirthday pic.twitter.com/kQmogKs2nP