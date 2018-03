Мітинги проходять під загальною назвою "Національний шкільний страйк". Вони стартували в містах Східного узбережжя США в 10:00 за місцевим часом і пройдуть рівно в цей же час в кожному часовому поясі США.

Планується, що до акції протесту приєднаються 2500 шкіл по всій країні. Кожен мітинг триває 17 хвилин - стільки людей місяць тому були вбиті при стрільбі в школі "Марджорі Стоунман Дуглас" в місті Паркленд (штат Флорида).

'Enough is enough' was chanted coast-to-coast as students act on their demands for gun control in #ENOUGH National School Walkout via @ReutersTV https://t.co/DEkyrhrGpG pic.twitter.com/HVMh3Rcw9j