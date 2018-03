Акціонером Burger King в Росії стала кіпрська Xomeric, пов'язана з українською групою ICU банкірів Макара Пасенюка і Костянтина Стеценко. Про це повідомляє "РБК".

Зазначається, що наприкінці лютого 2018 року структура власності головної для мережі Burger King в Росії компанії — Burger King Russia (Cyprus) Ltd - змінилася. Власником 16,62% російського бізнесу стала зареєстрована на Кіпрі компанія Xomeric Holdings Ltd. За підсумками угоди частка Xomeric зросла з 18,4 до 35,02%, і тепер це найбільший акціонер компанії.

Продавцем цього пакету виступила структура ВТБ. Про майбутню угоду ВТБ повідомив у своїй останній опублікованій звітності в лютому. "У минулому році нами була досягнута принципова домовленість про продаж 16,62% акцій (головної компанії російської мережі Burger King), - пояснював два тижні тому представник банку. - Дана угода не була закрита аж до цього моменту, але ми плануємо завершити її найближчим часом".

В прес-службі ВТБ підтвердили "частковий продаж частки в компанії".

Після операції з Xomeric структурі ВТБ належить 19,98% Burger King Russia.

Новий найбільший акціонер Burger King в Росії пов'язаний з інвесткомпанією ICU, зазначає "Українська правда".

Засновником Xomeric Holdings Ltd виступає зареєстрована на Британських Віргінських островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd. Ліцензію на управління фондами в інтересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd має зареєстрована на тих самих островах ICU Investment Management Ltd.

Представник групи ICU відмовився коментувати виданню зв'язок між фондом, який входить у її структуру і російськими закусочними Burger King.

Група ICU створена в 2006 році, надає послуги по торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування.

В її склад входять ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", КУА "Інвестиційний капітал Україна", банк "Авангард" і КУА-АПФ "Трійка Діалог Україна".

Співвласником і головою ради директорів групи була екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва. Після призначення на посаду Гонтарєва продала свою частку в ICU, а партнерами групи залишилися Пасенюк і Костянтин Стеценко.

