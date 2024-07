Про це повідомляє Forbes.

Видання посилається на опубліковані росіянами відео, зняті камерами розвідувальних безпілотників, які залітають у глибокий тил.

Останнє таке відео було опубліковано напередодні. На ньому російський дрон висить над аеродромом у Миргороді Полтавської області.

Оператори дрона помітили на землі щонайменше шість винищувачів Су-27 Повітряних сил ЗСУ. По них було випущено ракету з ракетного комплексу "Іскандер".

Унаслідок удару було нібито знищено два винищувачі Су-27. Ще чотири літаки нібито дістали пошкодження.

There must be responsibility for chronically allowing such things to happen to Ukraine's air force.



Systemic negligence may get us all six feet under in this war.