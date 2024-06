Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала написав у X (Twitter).

Він розповів про домовленість із президентом Володимиром Зеленським завершити обговорення тексту угоди перед самітом НАТО у Вашингтоні.

"Президент Володимир Зеленський і я вчора домовилися, що ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня", – написав Фіала.

President @ZelenskyyUa and I agreed yesterday that we will conclude negotiations on the text of the Czech-Ukrainian security agreement before the NATO summit in Washington.



We will then sign it at the European Political Community summit in London on July 18.