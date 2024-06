Про це повідомляє Reuters.

Озброєні військові на бронетранспортері протаранив вхід до президентського палацу, але згодом відступили.

Заколотників очолив генерал Хуан Хосе Зуніго, який нещодавно був позбавлений військового командування, і зажадав, щоб війська демобілізувалися.

Президент Болівії Луїс Арсе засудив мобілізацію деяких армійських підрозділів на чолі з опальним військовим.

"Сьогодні країна зіткнулася зі спробою державного перевороту. Сьогодні країна знову зіткнулася з інтересами, які хочуть, щоб демократія в Болівії була припинена. Болівійський народ сьогодні покликаний. Нам потрібно, щоб болівійський народ організувався і мобілізувався проти державного перевороту на користь демократії", — сказав він.

На 2025 рік у Болівії заплановані вибори, на яких головним суперником Арсе стане лівий екс-президент Ево Моралес. Конфлікт між ними створює серйозний розкол у правлячій соціалістичній партії. Моралеса усунули від влади у 2009 році у результаті масових протестів, і дехто не хоче його повернення.

