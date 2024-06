"Отже, попереду в нас багато роботи. І, на щастя, підтримка України у світі зростає, а не слабшає. Я радий вітати Аргентину як нового члена. Міністре Петрі, радий, що ви з нами", - сказав Ллойд Остін.

Аргентина представлена міністром оборони Луїсом Петрі. Загалом у роботі групи беруть участь понад 50 держав.

The outcome of the war on Ukraine is crucial for European security, for global security, & for American security. The 50 countries of the Ukraine Defense Contact Group meet to kick off the 23rd monthly meeting, chaired by 🇺🇸 @SecDef Austin. https://t.co/LhZb4ZoMSs