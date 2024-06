Про це пише EssentiallySpor.

Напередодні Гран-прі Іспанії Джордж Рассел загубив свою перепустку, а Ландо Норріс знайшов і опублікував в сторіс свого Instagram пропозицію продати посвідчення, але покупець має бути "без сорочки".

"Щоб відповідати особи первісного власника", — продовжив Норріс у своєму оголошенні.

Джордж Рассел відомий тим, що публікує у соціальних мережах фотографії без сорочки. І, схоже, Норріс вирішив пожартувати з цього приводу.

Сторіс в Instagram переглянули понад мільйон підписників пілота McLaren. Проте чи відбулася "угода" — невідомо. Ландо Норріс не упускає можливості пожартувати на камеру чи у соціальних мережах, але поки долю перепустки не розкрив.

Нагадаємо, Ред Булл Макс Ферстаппен був першим на Гран-прі Іспанії цієї неділі, а Ландо Норріс фінішував другим. Третім на подіум піднявся пілот Мерседес Льюїс Гамільтон.

Your points scorers from the 2024 Spanish Grand Prix 📈👏#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/kO1HVvMGgU